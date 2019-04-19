GÜNCELLEME - FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, 17/25 Aralık'tan sonra Sivas'ta öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Şanlıurfa, İstanbul, Sinop, Siirt ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt hiyerarşisinde "ev abisi" pozisyonunda faaliyet yürüten M.A, L.B, E.G, M.T. ve E.Y. gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.