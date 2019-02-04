GÜNCELLEME - FETÖ'nün

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda muvazzaf askerler M.C, Z.E, M.E.G, F.T, M.E.A, F.U, O.İ, İ.B, G.D, S.K, G.İ, H.K, O.Ü, İ.Y, M.Ü, O.A, S.K, Ö.E, A.Y.B. ve R.B.B. gözaltına alındı.