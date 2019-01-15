GÜNCELLEME - FETÖ'nün

KIRIKKALE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kırıkkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 30 muvazzaf askerden 19'u yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden E.B, İ.Ü, H.C, E.A, R.B, E.K, E.B, E.C.G, K.Ö, M.U, S.K, K.A, Ö.Ö, H.Y, S.D, S.V, M.D, S.T.Y. ve S.T. gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.