GÜNCELLEME - FETÖ firarisi çift hücre evinde yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan ve hücre evinde yakalanan karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte görevli olduğu öne sürülen H.E. ile eşi E.E'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı adreste saklandıklarını belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, arandığı belirlenen şüpheli çifti gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sahte kimlikle yakalanan zanlılardan H.E'nin "Bayburt eğitim danışmanı", eşi E.E'nin de "il ablası" olduğu öğrenildi.