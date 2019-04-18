GÜNCELLEME - Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 14 Nisan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde iki grup arasına küfretme meselesi yüzünden çıkan kavgada, Nahit Katıoğlu'nu (27) bıçakla öldürdüğü iddia edilen Hakan Yağız A'nın (18) yakalanması için çalışma başlattı.

Hakan Yağız A, olaydan 4 gün sonra kent merkezindeki Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.