GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu, 4,90 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılardan 8'i hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisi ise serbest bırakıldı.