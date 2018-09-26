GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2,70 gram sentetik uyuşturucu, 10,71 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'üne uyuşturucu kullanmak, 3'üne ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Fuat Y, Aycan Y. ile Murat P. tutuklandı.
Diğer 4 zanlı ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.