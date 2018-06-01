GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 şüpheliden Doğukan U, Baran G. ile Volkan B. tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



