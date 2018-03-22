GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Afganistan uyruklu Aslan M. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada 69 gram afyon sakızı, 11 gram metamfetamin, bir gram toz uyuşturucu, 420 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

