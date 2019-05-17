GÜNCELLEME- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yaklaşık 25 gram eroin, 0,33 gram kokain, 2 sentetik uyuşturucu hap ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.