GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliyi yakaladı.



Gözaltına alınan zanlıların üst ve araçlarındaki aramalarda, 9 kilo 660 gram esrar ve 32,25 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.