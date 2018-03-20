GÜNCELLEME - Eskişehir'de terör operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mart'ta gözaltına alınan İran uyruklu Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A'nın sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Shores S. tutuklandı. Ev arkadaşı Erfan A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erfan A, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi için Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen ve terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen Shores S. ile ev arkadaşı Erfan A'yı 17 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalamıştı.

