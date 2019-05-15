GÜNCELLEME - Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de son 2 yılda ev, arsa, otomobil, küçükbaş hayvan alımı bahanesiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüpheli tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 2 yıldır yaşanan nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda kişiye senet verip ödemeyerek yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Mahmut Ç. ile eşi Selda Ç'nin Balıkesir'de olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Eskişehir ve Balıkesir il emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta sorguları tamamlanarak mahkemeye çıkarılan bu kişilerden Mahmut Ç. tutuklandı, Selda Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



