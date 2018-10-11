GÜNCELLEME - Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Çok sayıda dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan aranan ve Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kentte dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini asker ve doktor olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli Şükrü M.D'yi (49) kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul Bakırköy adliyesinden hırsızlık, Antalya, Balıkesir ve İzmir'de de çok sayıda dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan zanlı, Eskişehir emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Şükrü M.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.