GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları "eskort siteleri" üzerinden fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın'da 13 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 42 zanlının sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık ifadeleri, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Mahkemece serbest bırakılan ancak haklarında başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Demet Y. ve Hasan Hüseyin A, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerden mahkemeye sevk edilen Recep E, Ali T, Tuna T. ile Nurettin B. tutuklandı.