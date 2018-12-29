GÜNCELLEME - Çatı katında çıkan yangında 4 kardeş öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Suriyeli 4 kardeş hayatını kaybetti.

Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak'ta, üç katlı bir apartmanın çatı katında yaşayan Suriyeli Fatima El Abdullah, ekmek almak için ayrıldığı evine döndüğünde dumanları fark ederek yardım istedi.



Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Fatima El Abdullah'ın yoğun dumandan etkilenen çocukları Rim (11), Velid (10), Hasan (5) ve Muhammed (4), çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının, çocukların odasında bulunan sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

- Yangının yaşandığı sokakta hüzün hakim

Öte yandan acı haberi alan El Abdullah ailesinin akraba ve yakınları, evin olduğu sokakta toplandı.

Büyük üzüntü yaşadığı görülen ölen kardeşlerin dayısı Yusuf El Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenlerinin vefatının şokunu üzerinden atamadığını söyledi.

Haberi telefonla alır almaz eve geldiğini anlatan El Abdullah, "Buraya geldiğimde çocukları hastaneye götürmüşler. Yangın hala sürüyordu. Sobadan çıktığını düşünüyoruz. Çocuklar uyuyormuş. Annesi de yiyecek almak için markete çıkmış. Babaları işteydi, çalışıyordu. Rim, 5'inci sınıfa gidiyordu." diye konuştu.

El Abdullah, ablası Fatima'nın sinir krizi geçirdiğini ve hastanede tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Ölen çocuklardan Rim'in arkadaşı 10 yaşındaki Suriyeli Hüseyin El Turki ise acı haberle büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Yangını fark edenlerden biri olduğunu anlatan El Turki, "Sabah saatlerinde onların evinden dumanlar çıktığını gördüm. İtfaiye ve ambulanslar geldi. Komşular, onları o evden çıkardı. İyi olacaklarını düşünüyordum ama ölüm haberi geldi. Çok üzgünüm. Rim ile sokakta oynardık." dedi.

- Çocukların ayakkabısı yürekleri dağladı

Üç katlı apartmanın çatı katında yaşayan El Abdullah ailesinin evinde, çocukların ayakkabıları dikkati çekti. Kullanılamaz hale gelen yerde apartmandaki is ve koku ise yaşanan dramı gözler önüne seriyor.

Ahşap direkli tavanın isle kaplandığı görülen evin girişinde, kömür torbaları ve ailenin bazı eşyaları bulunuyor.

Fabrikada çalışan baba Hüseyin El Abdullah ve eşi Fatima El Abdullah'ın, 4 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden gelerek, Konya'ya yerleştiği öğrenildi.

Öte yandan ölen kardeşlerin cenazelerinin, Numune Hastanesindeki adli tıp işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi.