GÜNCELLEME - Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 4 ölü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kardeş hayatını kaybetti.

Gümüşhane'den İstanbul'a giden Birol Altuntaş (28) idaresindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki ağabeyleri Erol (34) ve Engin Altuntaş (38) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan, sürücünün kardeşi Şenol Altuntaş (24), 112 Acil Servis ekibince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şenol Altuntaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



