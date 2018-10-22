GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir besici, boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürdü.



Merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Murat C. (39) ile boşanma aşamasındaki eşi Turna Gül C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat C, tabancayla eşine ateş etti.



Yaralanan Turna Gül C, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Turna Gül C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Murat C, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte Argıncık Mahallesi'nde yakalandı.