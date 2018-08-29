GÜNCELLEME - Bıçakladığı eşini balkondan atan kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşini bıçaklayarak balkondan attığı belirtilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih E. gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Bıçakladığı eşini balkondan attı" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kahramankazan'da 25 Ağustos'ta ayrı yaşadığı eşi Sevim E. ve çocuklarını bıçakla yaraladıktan sonra eşini balkondan atarak hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği ifade edilen Fatih E. (41) hakkında Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilerek 26 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Mağdur Sevim E'nin ve çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı verildiğine işaret edilen açıklamada, Çocuk Koruma Kanunu uyarınca koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınarak bu kişilerin can güvenliklerinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında 3 gün önce yakalama kararı çıkarılan şüpheli Fatih E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

- Şüpheli tutuklanınca aile rahat nefes aldı

Kahramankazan Adliyesine getirilen şüpheli savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mağdur Sevim E'nin avukatı Abdüssamet Bal gazetecilere yaptığı açıklamada, itirazları üzerine aile içi şiddet olayı şüphelisi Fatih E'nin tutuklandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü adalet birazcık geç tecelli etmiştir. Aile çok mağduriyet yaşamıştır. Biz en azından zanlının serbest kaldığı 4-5 günlük sürede ailenin başına daha vahim olayın gelmemesinden ötürü rahatlık duyuyoruz." dedi.

Fatih E'nin tutuklanmasıyla çocuklar ve ailenin rahat nefes aldığını anlatan Bal, bu konuda yargının gerekli hassasiyeti göstereceğinden şüphesinin olmadığını anlattı.

Fatih E'nin kayın validesi Zülfiye Y. (75) de olay günü uyurken kızının kendisini çağırması üzerine yanına gidip olaya şahit olduğunu aktardı.

Zülfiye Y. kızı ve torunlarını döven damadına tepki gösterdi.