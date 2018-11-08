GÜNCELLEME - Başkentte öğretmenlere FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarında görev yapan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı, 9 zanlı yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün okullarında çalışan ve örgütle irtibatları belirlenen 12'si ByLock kullanıcısı 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettirildiği bildirildi.
Gözaltı kararından sonra harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı. Operasyonların sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.