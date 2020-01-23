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GÜNCELLEME - Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
- AFAD, Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi- Ankara Valisi Vasip Şahin: - "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır"AFAD ve ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI EKLENDİ
Genel 23.01.2020, 07:39
ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.
Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.