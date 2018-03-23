GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu için kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların, 8'i ByLock kullanıcısı 62 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 41'i gözaltına alındı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütle iltisaklı olduğu için KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen başkent merkezli operasyonda gözaltına alınan yönetim kurulu üyelerinden 30'nun Ankara'da, 11'inin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi.

Operasyon düzenlenen Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikanın isimleri şöyle:

"Ufuk Büro-Sen, Ufuk Kültür-Sen, Ufuk Haber-Sen, Ufuk Sağlık-Sen, Ufuk Ulaştırma-Sen, Ufuk Yerel-Sen"

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının KHK ile daha önceden kamu kurumlarından atıldığı ve ByLock kullanıcısı 8 kişinin ise 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırmaya devam ettiği öğrenildi.