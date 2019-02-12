GÜNCELLEME - Ankara merkezli FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 zanlıdan 729'i yakalandı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 729 şüpheli gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen operasyonun devam ettiği, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bin 112 kişiden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu öğrenildi.



Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin isimlerinin, 2010'daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuyla belirlendiği, zanlıların tamamının bu sınavın iptal edilen 13 sorusuna da doğru yanıt verdiği tespit edildi.



Şüphelilerden 952'sinin isimlerinin gizli tanık "Garson"dan ele geçen SD kartta "kırmızı kod" ile yer aldığı kaydedildi.



Operasyonun hazırlıklarının bir süredir devam ettiği, bu kapsamda her ilden bir emniyet görevlisinin Ankara'ya çağrıldığı ve bu kişilere soruşturmaya ilişkin bilgi verildiği belirtildi.



Bu operasyonla, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

- Devlete sızmak için sınavları kullandılar

FETÖ'nün devlete sızmak için sınavları nasıl kullandığına ilişkin tespit ve değerlendirmeler, Polis Akademisi tarafından hazırlanan "Yeni Nesil Terör: FETÖ'nün Analizi" raporunun "FETÖ'nün Devlete Sızma Mekanizması Olarak Sınavlar" bölümünde de yer almıştı.



FETÖ'nün, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığı tespitine yer verilen raporda, 2000-2013 yılları arasındaki KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav sorularının çalındığı belirtildi.



Rapora göre, FETÖ bu soruları, dershane ve özel okullarında öğrenim gören öğrencilerden bazılarına "Bizim, öğretmenleriniz, hocalarınız olarak sınavlar konusunda yıllardan beri gelen bir tecrübemiz var. ÖSYM sınavında da benzer sorular çıkar", bazılarına da "Abiniz/ablanız bu gece istihareye yattı ve sınavda çıkacak soruları gördü" diyerek sınav öncesinde çözdürdü.



Raporda, 2000-2007 yılları arasında askeri liselere yerleşen tüm öğrencilerin orta birinci sınıfı yurt dışında okudukları, 2000'de ALS ilk defa yapıldığına göre, 1997'de orta birinci sınıfı yurt dışında okuyan çocukların 3 yıl sonra yapılacak sınavı kazanacaklarının o zamandan belli olduğu tespitine yer verildi.



Darbe girişimi ve sınav sorularının çalınması soruşturmaları kapsamında 300 bin kişinin incelenmesine ve yargılanmasına devam edildiği belirtilen raporda, örgüt üyeliğinin tespiti konusunda kullanılan yöntemlere değinildi.



Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Polis Meslek Yüksekokulu (2008-2014) sınav sorularının 2014 ve sonrası hariç olmak üzere çalındığının, sınavlar üzerinde yapılan teknik analizlerde ortaya çıkarıldığı kaydedildi.