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GÜNCELLEME - Amcasını öldürüp gömdü 1,5 yıl sonra yakalandı

- Konya'da hakkında kayıp başvurusu bulunan ve yaklaşık 1,5 yıldır aranan kişinin, tabancayla öldürülüp gömüldüğü belirlendi - İstanbul'da yakalanan, öldürülen kişinin iş ortağı ve yeğeni olan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

02 Mart 2018 Cuma 17:33
GÜNCELLEME - Amcasını öldürüp gömdü 1,5 yıl sonra yakalandı
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KONYA (AA) - Konya'da yaklaşık 1,5 yıldır kayıp olan kişinin, iş ortağı ve yeğeni zanlı tarafından tabancayla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Ebubekir K'nin (33), 16 Ağustos 2016'da ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine eşi Canan K, kayıp başvurusunda bulundu.

Aramalara rağmen Ebubekir K'nin yaşadığına dair bilgiye ulaşılamayınca dosyayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı.

Yakınları, Ebubekir K'nin, son olarak yeğeni ve iş ortağı Abdullah K. (36) ile görüştüğünü söyleyince polis, çalışmasını bu yönde sürdürdü.

Kaçak yollardan Azerbaycan'a gittiği belirlenen Abdullah K'nin 8 ay sonra yasal yollardan ülkeye giriş yaptığı ve hakkında kayıp başvurusu olduğu tespit edildi.

Yalova'ya yerleştiği ve Konya'daki ailesini görmeye gelmediği belirlenen Abdullah K, iş başvurusu için gittiği İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Konya'ya getirilen ve suçunu itiraf eden Abdullah K'nin, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde gösterdiği alanda iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı sonrası amcası Ebubekir K'nin toprağa gömülü kemik parçaları bulundu.

Abdullah K'nin ilk ifadesinde, "Amcam Ebubekir K'ye 150 bin lira borcum vardı. Olay günü borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Önce iki ayağından yaraladım. Yerde can çekişiyordu. Bana baktı ve 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak.' dedi. Sonra da kafasına ateş ederek öldürdüm. Elbiselerini çıkartıp yaktım, ardından da kazdığım çukura gömdüm." dediği öğrenildi.

Olaydan birkaç gün sonra Ebubekir K'yi gömdüğü yere gittiğini, toprağı köpeklerin eşelediğini görünce hafriyat döktüğünü söyleyen Abdullah K'nin, "Köpekler eşeleyince ceset çıkar diye korktum. Üzerine büyükbaş hayvan kemikleri attım ve bir kamyon hafriyat döktüm. Azerbaycan'a gidinceye kadar amcamın başına gidip dua ettim." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Abdullah K, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
CinayetKonyaPolisşüpheli
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