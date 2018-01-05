GÜNCELLEME- Aksaray'daki otomobile silahlı saldırı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve iki kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan, yaşamını yitiren kadının boşanma sürecindeki kocası tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde otomobile ateş açılması sonucu sürücü Tuncer Kütük ve yanındaki Mediha A'nın öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, hayatını kaybeden kadının kocası Şükrü A'yı Konya'da gözaltına alarak, Aksaray Jandarma Komutanlığına götürdü.



Zanlının boşanma davasının sürdüğü ve hakkında mahkemece verilmiş evden uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sultanhanı girişinde, 4 Ocak'ta Kütük'ün kullandığı 68 BM 327 plakalı otomobile ateş açılmış, sürücü ve yanındaki Mediha A. hayatını kaybetmişti.



