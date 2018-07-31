GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (DETAYLAR EKLENDİ)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan dolu ve yağmur nedeniyle İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi, Döğer beldesi, Ayazin köyü ve Eynehan Kuzviran köylerinde, yollarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 25. kilometresinde oluşan su birikintisi, ulaşımda aksamaya neden oldu. Jandarma ekipleri, yolu araç geçişlerine kapattı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Su İşleri ve Türk Kızılayı ekipleri, yağışın olumsuzluklara neden olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ekili, dikili arazinin zarar gördüğü ve çok sayıda evi su bastığı belirtildi.

- "Ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor"

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, belde ve köylerde altyapı konusunda ciddi sorunların yaşandığını söyledi.

Sağanak nedeniyle Ayazin Barajı'nın taştığı bilgisini veren Taş, "Barajda herhangi bir patlama söz konusu değil. Baraj dolunca tahliye kanalları otomatik olarak açılmış. Yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Çok sayıda telef olan hayvan var. Şu anda ekiplerimiz hasar tespit çalışması yapıyor. İnşallah vatandaşlarımızın zararları karşılanacak. Şu anda bölge kontrol altına alındı." diye konuştu.

Taş, Sel nedeniyle trafiğe kapalı olan Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun da çift taraflı olarak açıldığını vurguladı.

- "Bugün bu evde kalamayız"

Ayazin köyünde evini su basan Murat Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki saatlik yoğun sağanak nedeniyle derelerin taştığını söyledi.

Evini ve yan komşuların avlularını su bastığını aktaran Çetinkaya, “Evimin duvarları çatladı. Şükür ki ben o sırada evde değildim, tarlada çalışıyordum. İlk geldiğimde selden dolayı bir buçuk saat evime giremedim. Evin içindeki buzdolabını devirmiş, tuvalet ve banyo kullanılmayacak durumda. Bugün bu evde kalamayız. Devletimizin bize yardım etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

