GÜNCELLEME 3 - Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babanın gözaltına alınması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çocuğunu aracının arkasında seyahat ettirmesi nedeniyle gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şabanözü Adliyesine sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilen İdris K'nin oğlu Enes K. (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta ilçesinden Yaylakent beldesinde oturan halasına misafirliğe gittiklerini, olayın dönüş yolunda gerçekleştiğini söyledi.

Olayın, kardeşinin isteğiyle gerçekleştiğini belirten Enes K, "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi. 'Binsin bakalım' dedi. O da sevindi. Herhangi bir şekilde şiddet ya da bağlama olayı olmadı. Bindikten sonra en fazla 15-20 kilometre hızla, yaklaşık 700 metre gittik. Daha sonra kardeşim içeri girdi. Olay bu şekilde gerçekleşti." dedi.



Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.



Baba İdris K. ise İstanbul'da yaşadıklarını, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çankırı'nın Orta ilçesindeki Dodurga köyüne geldiklerini belirtti.



Köylerine yakın bir köyde bulunan akrabalarının kendilerini kahvaltıya davet ettiğini ifade eden İdris K, "Bende 8 çocuk var. Yaylakent yoluna girdiğimizde çocuklarım bisiklet tutacağına binmek için ısrar etti. Ben olmaz dediysem de kızımın bir tanesi çok ısrar etti. Bu nedenden dolayı aracı çeşmenin yanına çektim. Arka koltukta ağabeyleri vardı. Zaten aracımdaki kameradan kendim de çocuğumu izliyordum. 15-20 kilometre hızla yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu oradan indirip aracın içine alıp yolumuza devam ettik. " dedi.



Çocuğu iple bağlama olayının gerçeği yansıtmadığını kaydeden İdris K, "Çocuğumun elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Çocuğu iple bağlamam söz konusu değil. Benim gittiğim yerde trafik yoktu, köy yoluydu. Zaten bu davranışı şehirde, başka yoğun yerde yapmam, yine de yaptığım işten pişmanım." diye konuştu.



İdris K, aracın arkasındaki bisiklet taşıyıcısının çok sağlam olduğunu belirterek, bisiklet taşıyıcısının 150 kilogram ağırlığını taşıyabileceğini aktardı.

- Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat ettirildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Olayın, anne, baba ve araç içesindeki 6 çocuğun seyahati esnasında gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç seyir halindeyken, şüpheli babanın kızını bir süreliğine, bakım ve gözetim yükümlüğünü ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyahat ettirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma işlemleri kapsamında minibüsün arkasındaki mağdurun avukat huzurunda ifadesi alınmıştır. Araç sürücüsü olan kızın babası şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi sağlanmıştır. İfadesinin alınmasına müteakip, olayın oluşu, mağdur ve şüpheli beyanları, tedbirlerin ölçülülüğü ilkesi göz önüne alınarak, şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlikçe talep doğrultusunda karar verilmiştir."

Şüpheli babanın adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

- Olayın geçmişi



Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında seyahat eden bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti.



Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K, Orta İlçe Jandarma ekipleri tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Araç arkasında seyahat eden kişinin, İdris K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlenmişti.