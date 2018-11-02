GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Trabzon-Gaziantep seferini yapan Turay Turizm'e ait Muhammet Petek idaresindeki 61 S 0758 plakalı yolcu otobüsü, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında, Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun (20) kullandığı 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki Mehmet Faruk ve kardeşi Hasan Rızvanoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti.



Sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu, annesi Nesra (40) ve kardeşi Muhammet Yusuf Rızvanoğlu (4) ile otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel (30) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

- Vatani görevi için askeri birliğine teslim olmaya gidiyordu

Kazanın, yaralanan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun, vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya giderken meydana geldiği, Şanlıurfa'dan yola çıkan ailesinin de ona eşlik ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Mehmet Faruk ile kardeşi Hasan Rızvanoğlu'nun, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kuzenleri olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınacağı, annesi Nesra Rızvanoğlu'nun ortopedi servisinde, 4 yaşındaki kardeşi Muhammet Yusuf Rızvanoğlu'nun ise pediatri yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yaralı Halil İbrahim Cebel ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



