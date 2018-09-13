GÜNCELLEME 2 - Polis refakatindeki Suriyelileri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, emniyet güçlerinin refakat ettiği Suriyelileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu bir Suriye uyruklu hayatını kaybetti, 17'si polis 40 kişi yaralandı.

İstanbul'dan yola çıkan Deniz Dilan E. idaresindeki 34 RHK 91 plakalı otobüs, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 22 Suriyeli, bunlara refakat eden 17 polis ile araç sürücüsü ve yardımcısı yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suriye uyruklu Muhammed Zenettin Hafez, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 2 polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Aksaray'a geliş yönü kapanan karayolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, farklı suçlardan sabıkalarının olduğu belirlenen Suriyelilerin Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğü öğrenildi.

