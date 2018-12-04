GÜNCELLEME 2 - Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, çığ altında kalan dağcıyı kurtarma çalışmalarına ara verilmesine ilişkin, "Takdir edersiniz ki çalışan ekibin de güvenliğini düşünmek zorundayız. Bunu da gözeterek çalışmalarımız devam ettirilecek." dedi.

Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kaldığı bölgeden dün kurtarılan ve Adana'daki tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen Hilal İşcan, Niğde'de arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Merkezi'ne geldi.



Gazetecilere açıklama yapmayan İşcan, Çamardı Kaymakam Vekili Emrah Akduman'ın bulunduğu bilgi işleme merkezine geçti.



Bu arada çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama kurtarma çalışmalarına, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ara verildi.



Erzurum, Samsun, Konya, Kayseri ve Bursa'dan gelen arama kurtarma ekipleri de Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Merkezi'ne döndü.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve AFAD Niğde Müdürü Şevki Türk, çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un arama çalışmalarının yürütüldüğü merkeze gelerek, gelişmeler hakkında bilgi aldı.

- "Çalışmalar hava şartları el verdiği müddetçe devam edecek"

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü meydana gelen olayda mahsur kalan bir dağcının dün kurtarıldığını anımsattı.

Olayın ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi, bir taraftan da çevre illerden helikopterler ve uçaklar talep edildi. Bu uçak ve helikopterlerin yaptığı keşifler sonucunda, mahsur kalan dağcımızı dün sabaha karşı kurtardık. Çığ altında kaldığı tahmin edilen kayıp dağcımızı kurtarmaya yönelik çalışmalar ise hava şartları el verdiği sürece devam edecek. 61 kişilik bir ekip baştan beri çalışmaları yürütüyor. Zor şartlar altında çalışmaları yürüten arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ümit ediyorum ki kısa sürede bir neticeye varırız ve olumlu haber veririz."

Hava şartlarının kötü olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, "Bir taraftan kar yağıyor bir taraftan da sis var. Coğrafi koşullar da çok kötü. Sarp bir arazi. Arama kurtarma çalışmaları, hava şartları el verdiği müddetçe devam edecek. Takdir edersiniz ki çalışan ekibin de güvenliğini düşünmek zorundayız. Bunu da gözeterek çalışmalarımız devam ettirilecek." dedi.

Çığ altında kalan dağcının ağabeyi Ahmet Karakoç da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazar günü saat 16.00 sıralarında düşen çığın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. Mustafa Kemal dağcılığı seviyordu. 2-3 yıldır gidiyordu, çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babam ve amcamla beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.



- "Çatlamamak elde değil, oğlum gitmiş, en sevdiğim"

Oğlunun dağcılık yaptığından haberi olmadığını belirten baba Mehmet Karakoç ise umutla kurtarılmasını beklediğini dile getirdi.

Haberi aldığında Manisa'da olduğunu anlatan Karakoç, "Yeğenlerimle birlikte buraya geldik. Dört gözle kurtarılmasını bekliyoruz. Tanrıdan tek ricamız, beklentimiz sağ salim oğlumuza kavuşmamız, Allah'tan umut kesilmez. Beraber kaldığı yeğeni ile görüşmüş, benimle de görüştü ama onu evde yatıyor zannediyordum, meğer dağdaymış. Haberim olsaydı o saniyede yanında olurdum gitme, gelme, şöyle yap, böyle yap derdim ama az çok beni dinlerdi fazla sözümü dinlemezdi desem yeri var." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Aramalar durdu hisleriniz nedir?" şeklindeki sorusu üzerine baba Karakoç, "Çatlamamak elde değil, oğlum gitmiş, en sevdiğim, en küçük çocuğum." dedi.

Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde önceki gün tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılıp Adana'ya götürülmüştü.

