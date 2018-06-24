GÜNCELLEME 2 - Niğde Adliyesi'nde yangın

NİĞDE (AA) - Niğde Adliyesi'nde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.



Adliye binasının bodrum katında bulunan arşiv depolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen seçim görevlileri, pencerelerin demir parmaklıkları kesilerek tahliye edildi. Daha sonra oy pusulalarının bulunduğu torbalar, seçim görevlileri nezaretinde binadan çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

- Vali Yılmaz'ın açıklaması

Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirtti.

Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimiz seçim kurulunun, aynı bina içinde yürüttüğü seçim çalışmaları, personel ve oy torbalarıyla birlikte tahliye edilerek Niğde Adliyesi ek binasına nakledilmiştir. Çıkan yangının, seçim evraklarına ve oy torbalarına herhangi bir etkisi olmamıştır. Adliye binası ve çevresinde bulunan tüm kameralara el konularak konu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Niğde İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal da yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında, Niğde Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda seçim personeli ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda saat 19.00 sıralarında arşiv bölümünden yoğun duman gelmesi üzerine itfaiyeye haber verildiğini belirtti.

Bu esnada sandık kurulu başkanları tarafından teslim edilen oy pusulalarının bir kısmının sisteme girişinin yapıldığı, giriş yapılan oy pusulalarının seçim arşivine konulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu esnada dumanın çalışmaları engeller şekilde gelmesi üzerine Niğde Adliyesi ana binasına yaklaşık 50 metre mesafede bulunan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna teknik ekipmanlar aktarılmıştır. Bu kapsamda oy pusulalarının güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet görevlileriyle gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Oy pusulalarının bulunduğu torbalar, güvenlik altına alınmış olup torba teslimine gelen sandık kurulu başkanları ve güvenlik görevlileri eşliğinde Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu ek binaya yönlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma yapılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu aşamaya kadar seçim sonuçlarının sisteme sağlıklı bir şekilde girişinin sağlanması amacıyla her türlü tedbirin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de yaptığı yazılı açıklamada, kontrollü bir şekilde seçim evrakı, bilgisayarlar ve 14 adet seçim torbasının Niğde Adliyesinin ek binasına taşındığını bildirdi.

Hiçbir seçim evrakında zarar ve ziyanın söz konusu olmadığını vurgulayan Dönmez, "Seçim görevlilerinde can kaybı ve yaralı yoktur. Seçim çalışmaları Niğde Adliyesi ek binasında tüm güvenlik tedbirleri alınmış bir şekilde devam etmektedir. Sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma derhal başlatılmıştır. Adliye içindeki, dışındaki ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtlarına usulüne uygun bir şekilde el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Oyların adliye ek binasındaki 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sisteme girilmeye başlandığı öğrenildi.