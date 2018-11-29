GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de gaz dolumu yapılan tankerde patlama

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tıbbi gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan tıbbi gaz dolum tesisinde, oksijen gazı dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama meydana geldi.



Patlamanın etkisiyle kamyondan fırlayan tanker, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki, başka bir fabrikanın çatısına düştü.



Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Patlama nedeniyle fabrikada çalışanlardan Mikail Şimşek hayatını kaybetti, Mehmet Akbulut (34) ile Ali Kirik (48) yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, elim bir kazanın meydana geldiğini söyledi.



Yılmaz, saat 10.25 sıralarında oksijen gazı taşıyan bir tankerde patlamanın meydana geldiğini aktararak, "Maalesef bir işçimizi kaybettik. 2'de hafif yaralı işçimiz mevcut. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Olayın nasıl meydana geldiği, inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Burası tıbbi gaz dolum tesisi. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

- Soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tıbbi gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 10.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oksijen dolumu üzerine faaliyet gösteren işletmenin fabrika bahçesinde bulunan oksijen tankının patlaması sonucu tanker şoförü Mikail Şimşek hayatını kaybetti. İşçilerden Mehmet Akbulut ile Ali Kirik yaralandı. Olaya yönelik olarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."