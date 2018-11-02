GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü, enkaz altında kalan işçi kurtarıldı.

Üniversite yerleşkesinde inşaatı süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çökme sırasında enkaz altında kalan işçi Osman Aydın, ekiplerce kurtarılarak ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, "İnşaat göçüğü altında başka kimse yok. İlk belirlemelere göre aslında altyapıda bir sıkıntı yok. Aynı noktaya çok fazla mıcır dökülmesinden dolayı bir problem oluşuyor, bu konu araştırılacak. İnşaatla alakalı bir problem var mı, biz zaten devralmadık burayı. Yüklenici firma bunu araştıracak, biz de takipçisi olacağız. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra daha net bilgi verilebilir." diye konuştu.