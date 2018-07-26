GÜNCELELME - Seydişehir'de aile içi kavga: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşi ve kayınvalidesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesi'nde F.H'ye (42) ait iş yerinde, iş yeri sahibi ile eşi E.H. (34) ve kayınvalidesi F.A. (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.H. ile annesi F.A, kol ve bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli F.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



