Günay'dan Zenetiye Teyze'ye bayram hediyesi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın, Mihalıçcık ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde bayram ziyareti yaptığı ve yürüyeme güçlüğü çektiğini öğrendiği 82 yaşındaki Zenetiye Uysal’a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Milletvekilinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mihalıçcık'ın kırsal yerleşimlerinden Çardak Mahallesi'nde yaptırlan köy konağının inşaatında incelemelerde bulunan Günay, mahalle sakinlerinden 82 yaşındaki Zenetiye Uysal’a da bayram ziyareti yaptı.

Günay, ziyaretinde ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığını öğrendiği Uysal'a, Mihalıçcık Belediyesi aracılığıyla tekerlekli sandalye hediye etti.

Ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay, şunları kaydetti:

"Köy ziyaretlerimiz kapsamında Çardak’ta Zenetiye Teyze'yi ziyaret ettik. Sağolsun bizleri çok güzel karşıladı. Bayramını kutladık. Sonra Zenetiye Teyze'nin fiziksel durumundan dolayı bahçeye çıkamadığını öğrendik. Bu durumda elimizden geleni yapmak bizim görevimiz. En başta burada bulunuyor olmak, milletvekili olarak benim görevim. Halkımızla buluşacağız. İsteklerini, önerilerini dinleyeceğiz ve gördüğümüz aksaklıklara çözümler üretecek, elimizden gelen istekleri yerine getireceğiz. Bugün burada Zenetiye Teyze'nin mutluluğunu paylaşıyor olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Köy ziyaretlerim devam edecek. Ayrıca bu noktada hızlı çözüm üreten Mihalıçcık Belediyemiz, ak belediyeciliğin de çok güzel bir örneğini sergilemiştir. Belediye Başkanımız nezdinde Mihalıçcık Belediyesine ve AK Parti teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum."