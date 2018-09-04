Gümüşkent Kültür ve Sanat Merkezi törenle açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde, geçmişte okul olarak kullanılan bina İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla restore edilerek Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü.

Merkezin açılışı için düzenlenen törende konuşan Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, restore edilerek kültür ve sanat merkezine dönüştürülen binanın, köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de "İstemeyi bilene her türlü hizmet geliyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla beraber tüm kadrolarla ülke, il, ilçe ve köylere en iyi hizmeti veriyoruz. Açılışını yaptığımız bu merkezin Gümüşkent'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Nevşehir Müftü Yardımcısı Nazım Haksever'in duası eşliğinde, merkezin açılış kurdelesi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gülşehir Kaymakamı Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli ve AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi tarafından kesildi.

Programa, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörü Murat Asiltürk, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.