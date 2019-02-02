Gümüşhane hariç 80 ilin nüfusu arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl 80 ilin nüfusunda artış olurken, sadece Gümüşhane'nin nüfusu düştü.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2017'de 80 milyon 810 bin 525 olan nüfus, geçen yıl yüzde 1,47 artışla (1 milyon 193 bin 357 kişi) 82 milyon 3 bin 882'ye ulaştı. 2018'de 80 ilin nüfusunda artış gerçekleşti.

Nüfusu en fazla artan il yüzde 15,08 ile Çankırı oldu. Bu ilin 2017'de 186 bin 74 olan nüfusu 30 bin 288 artarak geçen yıl 216 bin 362 kişiye yükseldi.

Çankırı'yı yüzde 6,68 artışla Tunceli, yüzde 5,76 ile Sinop, yüzde 5,17 ile Rize, yüzde 4,63 ile Artvin, yüzde 4,46 ile Kilis takip etti.

Nüfus artış oranı en az olan iller ise Adana (yüzde 0,16), İstanbul (yüzde 0,26), Kars (yüzde 0,42), Zonguldak (yüzde 0,47), Ağrı (yüzde 0,63) olarak sıralandı.

Nüfusu geçen yıl en fazla artan kentlere bakıldığında, Antalya 61 bin 960 (yüzde 2,59) kişiyle ilk sırada yer aldı. Ankara'nın nüfusu 58 bin 959 (yüzde 1,08), Bursa'nın 57 bin 718 (yüzde 1,95), Şanlıurfa'nın 50 bin 56 (yüzde 2,49) İzmir'in nüfusu 40 bin 842 (yüzde 0,95) kişi arttı.

Gümüşhane nüfusu yüzde 4,46 azaldı

Türkiye'de geçen yıl sadece Gümüşhane'nin nüfusunda gerileme oldu. İlin nüfusu 2017'de 170 bin 173 olarak kaydedilmişken geçen yıl yüzde 4,46 düşüşle 162 bin 748'e geriledi.

Nüfusu en az artan il ise bin 224 kişiyle Kars oldu. Bu kentin ardından bin 755 ile Bilecik, bin 857 ile Bayburt sıralandı.

- 3 il 100 binin altında, 23 il 1 milyonun üstünde

Nüfus sayısının iller arasında büyük fark göstermesi de öne çıkan detaylardan biri oldu. 100 binin altında insanın yaşadığı il 3 olarak kayıtlara geçti. Bayburt 82 bin 274 kişiyle nüfusu en az il olmayı sürdürdü. Bu ili Tunceli 88 bin 198, Ardahan da 98 bin 907 kişiyle takip etti.

Nüfusu geçen yıl 1 milyon sınırını aşan il sayısı da 23'e yükseldi. Sakarya'da 2017'de 990 bin 214 kişi yaşarken bu sayı geçen yıl 1 milyon 10 bin 700'e çıktı. Böylece, kent, nüfusu 1 milyonu geçen iller arasına girmiş oldu.