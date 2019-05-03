SİVAS (AA) - Sivas Gümüşdere Köyü Ortaokulun'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Okul toplantı salonunda düzenlenen fuarının açılışını Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Karadağ yaptı.

Karadağ ve beraberindekiler yapılan 22 proje hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Amaçlarının öğrencilerin bilimle buluşması olduğunu aktaran Okul Müdürü Osman Yılmaz, "Amacımız öğrencilerimizin bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymalarını sağlamak. Aynı zamanda öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcılıklarını farkına varmalarını sağlamak, en önemlisi kendilerini ifade etme olanağı sunmak." dedi.



