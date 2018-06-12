Gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Kapıkule'de, İpsala , Hamzabeyli, Kapıkule Gar ve Dereköy sınır kapılarındaki sandıklarda Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Almaya'dan Konya'ya gitmek üzere sınır kapısından Edirne'ye gelen Derviş Yeşildağ, yaptığı açıklamada, oyunu kullandığı için ve kendilerine böyle bir şans tanındığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Vasfi Ay ise oyunu kullandığını belirterek, "Türkiye'ye gelmeseydim konsoloslukta oyumu kullanacaktım. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Trakya'daki gümrük kapılarında oy kullanma işleminin başlatığı 7 Haziran Perşembe gününden bugüne kadar sınır kapılarına konulan 8 sandıkta yaklaşık 2 bin 956 kişi oy kullandı.

Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy verilebilecek, oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin



