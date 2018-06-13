Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Konya Havalimanı'ndaki oy verme işlemi devam ediyor.

Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Kulu ilçesinden Konya Havalimanı'na oy verme işlemi için belediye tarafından otobüs kaldırıldı.

Ağırlıklı olarak İsveç'te ikamet eden ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen gurbetçiler, seçime çok önem verdiklerini ve bunun için de oy verme işlemini bir an önce gerçekleştirmek istediklerini söylediler.

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.