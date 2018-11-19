Gülveren Deresi'nin ıslahı çalışmaları

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince Gülveren Deresi'nin ıslahı kapsamında Tarım Borsası-Mevlana Caddesi ile Gençlik Caddesi-Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) arasında taş duvar örme işlemi başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ASKİ) derenin ıslah çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda Gülveren Deresi'nin yerleşim alanı içerisinde bulunan Tarım Borsası-Mevlana Caddesi ile Gençlik Caddesi-YHT arasındaki kısımda ıslah çalışmaları ile taş duvar örme işlemi yapılıyor.

Ocak ayında bitirilmesi planlanan ıslah çalışmalarında, öncelikle dereye dökülen atık suların kanalizasyon bağlantıları kesilecek ve kuşaklama kolektörü ile uzaklaştırılacak.

- Atık su arıtma tesisi inşa edildi

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Yatırımları Daire Başkanlığı tarafından 2014'te ihale edilen ve Polatlı ilçesinde yer alan atık su arıtma tesisi de tamamlandı.

Bu sayede evsel nitelikli atık suları Gülveren Deresi'ne deşarj edilecek ve çiftçiler tarımsal alanda kullanabilecek.