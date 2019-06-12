Gülsoy'dan başarılı şirketlere ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" arasında yer alan Kayseri'nin 3 işletmesine teşekkür ziyaretinde bulunup, plaket takdim etti.

Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Ömer Gülsoy Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Kayseri'deki 3 şirketin yöneticilerini ziyaret ederek plaket verdi.

Gülsoy, Kayserili üç şirket arasında yer alan, Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ, Form Demir ve Çelik Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Netform Yapı İnşaat Müşavirlik Dış Ticaret, yöneticilerine yaptığı ziyarette şunları kaydetti:

"Sizlerin şirketlerinin de aralarında bulunduğu 100 işletmemiz, iki yıllık süre içerisinde istihdamlarını yüzde 70, cirolarını ise yüzde 605 artırmış. Her alanda yarattıkları katma değer ile ülkemize örnek olmuş şirketlerimizin sayılarının daha da artmasını ümit ediyoruz. Kayseri'de ilk 100 arasına giren şirketlerimizin yöneticilerinin değişime açık, yeniliği takip eden, teknolojinin gereklerini en iyi şekilde yerine getiren AR-GE, ÜRGE ve inovasyona özel önem veren bir anlayışla yönetildiklerini gördüm. Her haliyle bu şirketlerimiz diğer müteşebbislerimize ve işletmelerimize de örnek olacaktır. Bu şirketlerimizin başarılarının devamını diliyorum."