Gülşehri Belediyesi çocukları sevindirdi

YOZGAT (AA) - Sorgun'a bağlı Gülşehri Belediyesi, mahallelere kurduğu oyun gruplarıyla çocukları sevindirdi.
Ünlü, okulların tatil olduktan sonra çocukların boş vakitlerinin fazla olduğunu ifade ederek, "Beldemizdeki çocuklarımızın daha iyi vakit geçirmeleri ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla Çötelli, Hoşumlu, Faraşlı, Keser mahalleleri ile Müskenni mezrası ve Gülşehri merkez olmak çocuk oyun grupları kurduk. Çocuklarımızın burada rahat bir şekilde oyunlarını oynayacak. Bütün çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.