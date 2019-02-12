Gülşehir’e güneş enerjisi santrali

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) projesi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesindeki belediyeye ait araziye yapılacak olan santralin temel atma töreni katılımcıların kurdele kesimiyle başladı.

Törende konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, santralin hizmete girmesiyle ayda ortalama 85 bin lira gelir elde edileceğini ve 30 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Arısoy, "GES projesi, 11 yıl 5 ay yüklenici firma tarafından işletilecek, ardından tesis belediyemize kalacaktır. Elde edilecek gelir, İller Bankasından gelen ödeneğimizin yüzde 20 daha artması demektir. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Arısoy, santralin 954 kilowatt saat kurulum gücüne sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Törene, yüklenici firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

