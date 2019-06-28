Gülşehir'de toplu sera açılışı

NEVŞEHİR (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının "Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı" kapsamında Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yapımı tamamlanan seraların açılışı için tören düzenlendi.
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı törendeki konuşmasında, açılışı yapılan seraların maliyetinin yaklaşık bir buçuk milyon lirayı bulduğunu ve yüzde 70'inin KOP tarafından karşılandığını belirtti.
Projede emeği geçenlere plaket takdiminin ardından açılış kurdelesi kesildi.
Programa, Gülşehir Kaymakam Vekili Talat Tabur, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ve davetliler katıldı.