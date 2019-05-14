Gülşehir'de,

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesinde, Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında, Anadolu Türkçesine tarihte katkı sunmuş olan Şeyh Ahmet Gülşehri'nin hayatını konu alan konferans düzenlendi.

Gülşehir Turizm ve Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Erhan Çapraz, Türk Dili ve bu dilin Anadolu'da yayılmasında hizmet vermiş tarihi şahsiyetlerden "Şeyh Ahmet Gülşehri"nin hayatını anlatan konferans verdi.

Şeyh Ahmet Gülşehri'nin 13. ve 14. yüzyıldaki şiirleriyle Türkçenin, Anadolu'da bir kültür dili olmasına katkı sağladığını belirten Çapraz, "Şeyh Ahmed Gülşehri, duru Türkçe ile eserler yazarak önemli çalışmalara imza atmıştır. Gülşehri, Karamanoğlu Mehmet Bey'den sonra Anadolu'da Türkçenin yayılmasında görev üstlendi. Yaşadığı dönemde yazdığı şiirler günümüze kadar ulaşmıştır." dedi.

Öğrenciler tarafından Gülşehri'ye ait şiirlerin okunduğu programın ardından katılımcılar ilçe merkezindeki Şeyh Ahmet Gülşehir türbesini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Etkinliğe, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

