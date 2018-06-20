Gülşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Nevşehir Caddesi'nde seyir halinde olan Köksal İnanan idaresindeki 50 AP 067 plakalı motosiklet, Tamer Terlemez'in kullandığı 50 NF 148 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İnanan'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İnanan'ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



