Gülşehir’de kahvehanelere aylık bin lira destek verilecek

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde ilçe belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kapanan işyerlerine nakdi deste sağlayamaya devam edecek.

Gülşehir Belediyesi 2020 yılında korona virüs ile mücadele kapsamında kapanan 50 işyerine aylık 750 lira nakdi destek sağlayıp belediyeye ait olan işyerlerinde faaliyet gösteren esnaflardan da kira almamıştı. Geçen yıl yapılan uygulamayı bu yılda sürdürecek olan Gülşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında kapalı bulunan kahvehane işletmelerine aylık bin lira nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında korona virüs ile mücadele kapsamında kapalı bulunan kahvehane işletmelerine kapalı kaldığı süre içerisinde aylık bin lira nakdi destek vereceklerini ifade etti. Çiftçi, “Geçen yıl işyeri kapanan esnaflarımıza seyyanen 750 lira kira yardımı yapmıştık. Ayrıca belediye kiracısı olan esnaflarımızdan da 3 ay boyunca kira almamıştık. Gene bu yılda aynı şekilde Gülşehir Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Esnafımız yaşasın ki belediyemiz yaşasın. Bu yılda işyeri kapanan kahvehane işletmelerine işyerleri kapalı kaldığı sürece aylık bin lira nakdi yardım yapacağız. Yine aynı şekilde belediye kiracılarından 3 ay boyunca kiralarını erteleyeceğiz. Mevut kiracılarımıza da kira zammı yapmayacağız. Geçen yıl 50 esnafımıza destek olduk. Bu yıl tabii ki geçen yıl gibi değil. Geçen yıl berber ve farklı işletmeler kapanmıştı. Bu yıl sadece kahvehaneler kapalı. Eğer başka işyerlerinin de kapatılmasına karar verilirse ki beklemiyoruz böyle bir şey ama olursa böyle kapanma o esnaflmıza da aynı şekilde destek vereceğiz” şeklinde konuştu.