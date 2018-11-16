Gülşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) tarafından yurt genelinde, çocuklara havacılığı sevdirmek amacıyla düzenlenen "Ata Uçak Model Kursu" Gülşehir ilçesinde başlatıldı.

THK ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde, Gülşehir Karavezir ilkokulundaki kursa, ilçedeki çeşitli okullardan 9 yaş grubundan 14 öğrenci katılıyor.

THK Gülşehir Şube Başkanı Yusuf Aytekin, AA muhabirine eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri kursun toplamda 32 saat süreli olduğunu kaydeden Aytekin, "Öğrencilerimizin kendi emekleri olan model uçakların uçtuğunu görmeleri ve Türk Hava Kurumu sayesinde havacılığa olan ilgilerinin artmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu sayede geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımıza ve gençlerimizin kariyer planlamalarına yardımcı olabilmek için mümkün olan bütün imkanlar ile ücretsiz kurslarımızı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

