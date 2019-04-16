Gülşehir'de anaokulu çocukları fidan dikti

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesinde, TEMA Vakfı İlçe Temsilciliği ve Tomurcuk Anaokulu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

TEMA gönülleri ve öğretmenleri nezaretinde kolları sıvayan ana okulu öğrencileri ilçedeki çeşitli noktalara çam fidanı dikti.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan TEMA İlçe Temsilcisi Mustafa Sayın, amaçlarının çocuklara ağacı, doğayı sevdirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Sayın, "İlçemize ve çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakmak için bir adım atmış bulunmaktayız. Anaokulu öğrencilerine bu fidanları diktiriyoruz. Aynı zamanda her ağaç için birer isimlik hazırladık bu isimliklere fidanı diken çocuğun isimlerini yazdırıyoruz. Çocuklarımızla beraber büyüyecekler." dedi.

Etkinlikte, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kürşat Tıraş, İlçe Emniyet Müdürü Adem Çetin, Gülşehir Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.